Politie klist dieven

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie dieven betrapt. Ze braken in in het magazijn van een bedrijf aan de Mechelsesteenweg in Kampenhout om er een oplegger van een vrachtwagen leeg te roven. Het alarm trad in werking, waarop de politie ter plaatse kwam en de drie daders kon inrekenen.





Het parket heeft hen voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor diefstal met braak.





