Pak extra parkeerplaatsen aan treinstations en bushaltes 12 mei 2018

02u25 2 Kampenhout Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan 45 tram-, trein en busstations rond Brussel meer dan verdubbelen. De komende drie jaar komen er, verspreid over 14 locaties, 1.905 extra autoparkeerplaatsen en 2.143 extra fietsstalplaatsen bij. In Kampenhout komt er een gloednieuwe combiparking.

"Op een nog braakliggend terrein aan de bushalte aan het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Kerkstraat zal een parkeerterrein voor 128 auto's en evenveel fietsen komen", weet schepen van Mobiliteit Marleen Van de Wiele (N-VA). "De succesvolle bestaande carpoolparking aan Kampenhout-Sas zal aan de overzijde van de rotonde met 200 plaatsen worden uitgebreid. Er zal ook plaats zijn voor 50 extra fietsen." Tegen 2020 zou fase 1 moeten gerealiseerd zijn. De grotere 'combiparkings' moeten een vlotte combinatie tussen auto, fiets en het openbaar vervoer mogelijk maken. "Zo willen we meer mensen verleiden om te kiezen voor een combinatie van fiets, bus, tram of trein", zegt minister Weyts. Op middellange termijn komen er ook honderd extra parkeerplaatsen (tot 295) en 220 bijkomende fietsstallingen (tot 600) aan Haacht-Station. Aan het station van Boortmeerbeek komen er zowel 30 auto- als fietsparkeerplaatsen bij, tot respectievelijk 149 en 204. In Herent komen er aan het station 100 parkeerplaatsen en 158 fietsenstallingen bij. Hier en daar zijn de werken al begonnen. De uitbreiding van de carpoolparking in Bertem (+94) is volop aan de gang, en later dit jaar start de uitbreiding aan het station van Erps-Kwerps (+82). (SPK)