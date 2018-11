Overzichtstentoonstelling ‘Kampenhout in de Eerste Wereldoorlog’ KAR

28 november 2018

In het kader van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog zal een overzichtstentoonstelling 'Kampenhout in de Eerste Wereldoorlog' gehouden worden.

Heemkring Campenholt wil u laten kennismaken met de feiten en wetenswaardigheden over WOI in en rond Kampenhout. Dat doen ze aan de hand van een twintigtal infopanelen, vele foto’s, beelden en fraaie oorlogsrelieken. Dit vindt plaats op vrijdag 14 december (van 18 tot 20 uur), zaterdag 15 en zondag 16 december (telkens van 14 tot 18 uur) en maandag 17 december (van 9 tot 16 uur) in de Glazen Zaal (OCMW-gebouw, Gemeenteplein). Omdat kwaliteit in de getoonde stukken belangrijk is, verduidelijken ze alles graag in een bezoekersgids die 5 euro moet kosten, een uitgave die mee gerealiseerd werd door de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Meer info: cultuur@kampenhout.be of 016/65 99 39.