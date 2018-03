Op wandel met welzijnsraad 31 maart 2018

De gemeentelijke welzijnsraad organiseert op zondag 22 april een 'toegankelijke gezondheidswandeling'. Iedereen is die dag welkom om 14 uur voor een tocht met onderweg een bezoek aan zowel de kunstcollectie van Hof Ter Loonst als het chocoladeatelier Chocola-Tuti. De wandeling is zowel voor jong als oud toegankelijk, en is ook rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven is verplicht en kan tot 13 april via welzijn@kampenhout.be of 016/65.99.20. (SPK)