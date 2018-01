Oost-Europese fietsendieven lopen tegen de lamp 02u47 0 Foto Mozkito Drie volledige fietsen werden bij de huiszoekingen aangetroffen. De losse onderdelen komen van een onderschept transport na de inbraak in Florennes. Kampenhout Het parket Halle-Vilvoorde heeft vijf verdachten gearresteerd die gelinkt kunnen worden aan fietsdiefstallen over heel Vlaanderen. De dieven namen meer dan 150 fietsen mee, goed voor een buit van meer dan 500.000 euro.Ook de Peloton Bike Store in Kampenhout kreeg de Roemeens-Moldavische bende over de vloer.

Drie van de verdachten werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. Allemaal werden ze aangehouden, maar zelf ontkennen ze elke betrokkenheid. Het onderzoek naar de bende startte in de zomer van vorig jaar. De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde kon de eerste diefstal in Kampenhout in het voorjaar van 2017 aan andere inbraken in onder meer Wetteren, Beringen, Lebbeke en Diest linken. In Kampenhout werden er tien fietsen gestolen. De verdachten stalen in de meeste gevallen eerst een lichte vrachtauto om hun latere buit, de allernieuwste koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren.





"Op 22 december vorig jaar kon een aantal fietsen gerecupereerd worden die afkomstig waren van de diefstal in Florennes. De verdachten hadden de gestolen fietsen verpakt en lieten ze met een transportfirma overbrengen naar hun thuisland. Maar de verzending kon getraceerd worden en de fietsen werden in beslag genomen. Opvallend was dat de nieuwe fietsen besmeurd waren met modder om te laten uitschijnen dat ze tweedehands waren", aldus het parket.





De diefstal in Florennes bracht het onderzoek in een stroomversnelling. Dinsdag werden er vier huiszoekingen uitgevoerd in Wemmel, Laken, Jette en Koekelberg. "Vijf verdachten werden daarbij opgepakt", geeft het parket nog mee.





(ADPW/TVP)