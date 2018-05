Onrust over bomenkap in Hellebos FEDERALE POLITIE HEEFT UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 'SLIPSCHOOL' GEMEENTE VALT UIT DE LUCHT SVEN PONSAERTS

08 mei 2018

02u29 0 Kampenhout De federale politie heeft plannen om haar 'slipschool' in het Hellebos van Berg (Kampenhout) uit te breiden. De gemeente valt uit de lucht, en ziet een extra parcours voor gierende politiewagens in het bos niet zitten.

Verscholen in het Hellebos in Berg geeft de federale politie al vele jaren speciale rijlessen. In de slipschool langs de Dreefstraat leren agenten, maar ook de chauffeurs van ministers, de EU, NAVO en zelfs leden van de Staatsveiligheid onder meer stuurvaardigheid en achtervolgingstechnieken. "Nooit veroorzaakte dat problemen. Tot nu", weet Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (CD&V). "Het waren buren die ons enkele weken geleden de vraag stelden of er op het domein niet meer bomen gekapt werden dan de 56 die door het Agentschap natuur en Bos waren vergund. Omdat ter plaatse bleek dat voor de vernieuwing en verplaatsing van de omheining effectief een aantal kleinere bomen zonder vergunning werden gerooid, heb ik de kap laten stilleggen. Als gemeente doen we er immers alles aan opdat onze burgers elke kap zouden aanvragen, en hier geeft de hogere overheid zelf het slechte voorbeeld. Dat stoot tegen de borst."





De kap kadert in het onderhoud van het bestaande circuit. Maar de federale politie heeft naar verluidt ook uitbreidingsplannen voor de slipschool te midden van het bos - ingekleurd als militair domein. Voor de aanleg van een nieuw 4x4-parcours zou er zelfs een volledige ontbossing zijn aangevraagd.





Betere locaties dan bos

De hele zaak boezemt burgemeester Leaerts dan ook de enige onrust in. "Plannen voor een extra baan liggen toch wel tamelijk moeilijk. De bestaande, historische piste werd altijd gedoogd. Maar zeg nu zelf: je voelt toch aan dat een uitbreiding hier niet op zijn plaats is. De vraag is zelfs of we nog wel langer moeten gedogen dat er hier een slipschool is. Er moeten toch betere locaties voor bestaan, bijvoorbeeld op een industrieterrein? Ook hier hebben we als gemeente eerder toevallig over de plannen moeten vernemen. Het kan toch zomaar niet dat zoiets boven onze hoofden wordt beslist? Woensdag heb ik over de kap een overleg op het kabinet Schauvliege. En wat de eventuele uitbreidingsplannen betreft, mag het kabinet Jambon alvast een afspraak inplannen."





Johan Vanderborght van de Regie der Gebouwen - dat de infrastructuur van de politieschool beheert - ontkent dat de vergunningsvoorwaarden zijn overtreden. "Naast de 56 te kappen bomen, werden ook wat kleinere struiken, eerder wildgroei, verwijderd. We hebben in onze beheerovereenkomst dan ook de verplichting van het onderhoud van de site. Wat het dossier voor een eventuele uitbreiding betreft, dat zit momenteel nog volledig bij de federale politie."