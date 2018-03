Oeps... Verkeerde straat afgefreesd AANNEMER VERGIST ZICH: VOOR 10.000 EURO GRATIS WEGDEK SVEN PONSAERTS

23 maart 2018

02u33 0 Kampenhout Een aannemer die een straat in Haacht van een nieuwe asfaltlaag moest voorzien, freesde niet de Haachtse Heistraat af, maar wel de Heystraat in buurgemeente Kampenhout.

"Onze Heistraat grenst aan de Heystraat van buurgemeente Kampenhout", schetst Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) de situatie. "De aannemer die we hadden gevraagd onze straat van een nieuwe laag asfalt te voorzien, heeft zich woensdag echter vergist, en de verkeerde weg afgefreesd - op het grondgebied van onze buren dus. Pas toen de schraapmachine haar werk al had gedaan, werd de fout ontdekt." Bijna 300 meter wegdek werd onbedoeld vermalen. "Een menselijke fout", weet de burgemeester, eveneens bevoegd voor Openbare Werken. "Al had de aannemer het eigenlijk wel mogen weten. Voor de opmaak van de prijsraming van de werken is hij, samen met onze mensen van de Technische Dienst, de weg komen opmeten. Maar de opmeter is natuurlijk niet de man met de freesmachine..."





Kan opnieuw gebeuren

De kosten voor de onbedoelde asfaltering zijn voor rekening van de aannemer. "Een vroeg paascadeau", reageert een verraste Kampenhoutse schepen van Openbare Werken Stefan Imbrechts (CD&V) lachend. "Ik ben zelf 20 jaar lang professioneel in de wegenbouw actief geweest. Dit is bij mijn weten de eerste maal dat zoiets hier gebeurt. Best wel grappig dat een voormalig collega-concurrent van het bedrijf waarvoor ikzelf werkte dit nu precies hier meemaakt. Ik had hem ondertussen al aan de lijn... Al begrijp ik wel hoe het misverstand met twee 'Heistraten' in dezelfde buurt is kunnen ontstaan. We hebben trouwens nog meer van dergelijke grensstraten met éénzelfde naam. De kans dat dit nogmaals gebeurt, is dan ook niet onbestaande."





10.000 euro

Imbrechts weet dat de herstelkost voor de bijna 1.000 vierkante meter weggeschrapte weg de aannemer zo'n 10.000 euro zal kosten. "We zullen nog bekijken in welke staat de weg er oorspronkelijk bijlag, maar misschien komen we alsnog voor een deel in de kosten tussen."





Maandag zal de Heystraat worden hersteld. Daarmee krijgen de betreffende bewoners, weliswaar ongepland, meteen ook een gloednieuw wegdek. De Haachtse Heistraat, die zich effectief in een slechte staat bevindt, zal eind april tijdens de tweede geplande 'asfalteringsronde' in Haacht alsnog haar nieuwe toplaag krijgen.