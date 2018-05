OCMW verkoopt sociale woningen 03 mei 2018

Het OCMW van Kampenhout heeft haar zes sociale woningen Hofstede De Drie Linden verkocht aan Providentia. "We zien het immers eerder als een kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij dan van het OCMW", verklaart OCMW-voorzitter Greet Willems (CD&V). "Ik ben tevreden dat we 'De Drie Linden' hiermee in handen geven van een organisatie die bekend is in Kampenhout en de verhuring ter harte zal nemen." Providentia, een van de grotere spelers op de sociale huisvestingsmarkt, betaalt 456.432 euro. (SPK)