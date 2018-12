OCMW-raadsleden in de bloemetjes gezet voor jarenlange dienst ADPW

20 december 2018

De gemeente Kampenhout heeft zijn laatste OCMW-raad achter de rug. Victor Peeters stopt ermee na 48 jaar in de lokale politiek. Johnny Aerts houdt het na 24 jaar dan weer voor bekeken.

Het nieuwe decreet Lokaal bestuur van de Vlaamse Overheid heeft tot gevolg dat de OCMW-Raad, zoals die functioneerde sedert 1977, vanaf januari 2019 niet meer bestaat. De gemeenteraad neemt de bevoegdheden van de OCMW-raad over en het College van Burgemeester en Schepenen deze van het Vast Bureau. De gemeenteraad en OCMW-raad smelten dan samen. Individuele, sociale dossiers komen voortaan aan bod in Het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken. Greet Willems (Team Burgemeester) zal vanaf volgend jaar het voorzitterschap opnemen van het Bijzonder Comité Sociale dienst en blijft schepen van Welzijn en Senioren.

Alle raadsleden werden gefeliciteerd voor hun positieve inzet de afgelopen jaren.

Victor Peeters (vroeger CD&V en nu Team Burgemeester) was maar liefst 48 jaar actief in de lokale politiek. De laatste 6 jaar zetelde hij in de OCMW-raad.

Johnny Aerts (vroeger ook CD&V, nu Team burgemeester) was ook 24 jaar actief in de lokale politiek.

Voorzitter Greet Willems: ‘Vanaf 1 januari verdwijnt ook het ambt van OCMW-voorzitter. Ikzelf word dan voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen van welzijn en senioren. Gedurende de zes voorbije jaren heb ik ervaren dat de constructieve samenwerking tussen de leden van de OCMW-raad de basis was voor een degelijk sociaal beleid met een hart voor de mensen en met mooie realisaties. Nogmaals dank daarvoor aan alle raadsleden van de voorbije jaren en ook aan het managementteam en personeelsleden van het OCMW”.