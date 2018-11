Nieuwe inwoners onthaald KAR

26 november 2018

De nieuwe inwoners van Kampenhout werden recent voor de laatste maal onthaald in het Witloofmuseum langs de Leuvensesteenweg . De nieuwkomers kregen een warm onthaal met geleid bezoek aan het Witloofmuseum. Nadien konden zij genieten van een babbeltje, een hapje en een drankje. Op deze manier konden zij kennismaken met de gemeente, het witloof als uithangbord van Kampenhout en met elkaar. Het was de laatste maal dat nieuwe inwoners ontvangen werden aan de Leuvensesteenweg. Het Witloofmuseum sluit er definitief de deuren. Het herrijst opnieuw in de oude OCMW-hoeve aan het Gemeenteplein.

