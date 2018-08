Nieuwe gemeentelijke website 31 augustus 2018

02u32 0 Kampenhout Kampenhout heeft een nieuwe gemeentelijke website. De gemeente koos voor een eenvoudige en overzichtelijke website, volledig gericht op de inwoner. Centraal staat de efficiënte zoekfunctie.

"Met een frisse lay-out en begrijpbare taal willen we de bezoekers helpen om snel en gemakkelijk een antwoord te vinden op hun vraag. Ook op een mobiel toestel is de website gebruiksvriendelijk. In de toekomst zal ook het e-loket van de website nog worden uitgebouwd zodat inwoners er heel wat officiële documenten elektronisch kunnen aanvragen en formaliteiten digitaal afhandelen. De gemeentelijke website is te vinden op www.kampenhout.be. (SPK)