Nieuw onderkomen voor Petanqueclub Berg 04 juli 2018

02u29 0 Kampenhout Petanqueclub Berg heeft een nieuw onderkomen in... Kampenhout. Met 18 nagelnieuwe speelbanen en een fraai clubhuis gaat de club er aan Sportcomplex De Zeype wel op vooruit.

"Onze club kwam in 2012 in de tuin van de pastorie van Berg tot leven", vertelt voorzitter Ronny Poels. "In de schaduw van de prachtige pastorie was het aangenaam vertoeven, en ons ledenaantal groeide van jaar tot jaar. Vier jaar later kwam echter het slechte nieuws: de pastorie werd verkocht voor de realisatie van een woonproject. Een nieuwe locatie vinden was niet evident. In Berg was er immers geen ruimte. Na lang zoeken belandden we dankzij de gemeente uiteindelijk hier aan de sporthal van Kampenhout." Achter de tennisterreinen en broederlijk naast boogschietclub Concordia verrezen in geen tijd met verenigde krachten 18 nieuwe petanquebanen. "Allemaal eigenhandig aangelegd", zegt secretaris Maurice Buelens van de ongeveer 70 leden tellende club. "Met deze 18 banen hebben we er nu vier meer dan voorheen. Gezien we regelmatig ook wedstrijden tegen andere clubs spelen, zijn die al snel allemaal van doen. Ook aan het nieuwe, bijhorende clublokaal werd hard gewerkt. We hebben de afgeschreven reftercontainers van de kleuterschool van Berg gedemonteerd, hier heropgebouwd, en herschilderd. Daarmee hebben we ook een prachtige 'clubchalet'." Ondanks ze nu langs de Zeypestraat in Kampenhout is gevestigd, blijft de petanqueclub haar naam PC Berg gewoon behouden. Er wordt gespeeld op maandag-, woensdag- en zaterdagnamiddag, telkens van 14 tot 17 uur. (SPK)





