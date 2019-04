Motorrijder komt om het leven na aanrijding ADPW KAR

04 april 2019

Op de Haachtsesteenweg in Kampenhout is vanmiddag om 13.55 uur een motorrijder aangereden door de bestuurster van een Citroën. De motorrijder was op weg van Kampenhout-Sas naar Brussel toen hij werd aangereden door een dame die de Hinckaertstraat wilde inslaan. Daarbij kwam de motard zwaar ten val. Hij overleed aan zijn verwondingen. Op dit moment is een verkeerskundige ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te bepalen. De Haachtsesteenweg is op dit ogenblik afgesloten.