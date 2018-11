Monia Vereecken (35) wint jaarlijkse Prijs voor hippotherapie. Ze onderzoekt het effect van hippotherapie bij mensen met het syndroom van Down bij De Kampenhoeve Stefan Van de Weyer

19 november 2018

11u02 0 Kampenhout Het Fonds Lode Verbeeck selecteerde het onderzoeksproject van Monia Vereecken (35) uit Budingen als één van de drie laureaten voor de jaarlijkse Prijs voor hippotherapie. In samenwerking met De Kampenhoeve Ster in Kampenhout gaat zij een pilootstudie voeren naar de effecten van hippotherapie bij mensen met het syndroom van Down op het vlak van motoriek, sociale interactie, ontspanning en levenskwaliteit.

De familie Verbeeck richtte het Fonds op om de herinnering levendig te houden aan hun zoon Lode, die erg sociaal was en veel van paarden hield, maar op jonge leeftijd overleed. Het Fonds steunde sinds zijn oprichting in 2004 al een paar tientallen projecten van hippotherapie, in alle Vlaamse provincies. Jaarlijks verleent het Fonds Lode Verbeeck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, meerdere projecten van hippotherapie steun door de toekenning van deze prijs, waaraan per laureaat 5.000 euro gekoppeld is.

“Ik ben enorm blij met deze toekenning. Het is altijd zeer motiverend om voor je onderzoek en je werk geapprecieerd en vooral gesteund te worden. Dat ik deze jaarlijkse prijs krijg, geeft me een duwtje vooruit om me nog meer in te zetten voor dit nobele onderzoek en de positieve gevolgen daarvan voor paardenliefhebbers met het syndroom van Down”, opende ze. “Paard rijden geeft mensen een rustig en ontspannen gevoel, het biedt mogelijkheden aan voor sociale interactie en spelenderwijs verbetert de motoriek. Het is in de praktijk al vaak vastgesteld dat hippotherapie een gunstig effect heeft voor mensen met het syndroom van Down. Ik wil dit gegeven ook wetenschappelijk proberen aan te tonen en meer inzicht verwerven in de processen die leiden tot dit effect. In een pilootstudie worden twintig mensen met trisomie-21 (syndroom van Down) tussen achttien en veertig jaar oud at random verdeeld in een interventie- en een controlegroep. Wie in de interventiegroep zit, volgt twaalf sessies hippotherapie. In de controlegroep loopt de normale zorg door”, vertelt Vereecken die enkele maanden geleden verhuisde van Haacht naar Budingen. Sinds enkele maanden is ze lector en onderzoeker aan de hogeschool PXL in Hasselt.

“Het onderzoek loopt in nauwe samenwerking met De Kampenhoeve Ster dat de paarden en accommodatie biedt voor de sessies. De Kampenhoeve is een snelgroeiend ezel- en paardencentrum, erkend als hippotherapiecentrum, dat zich richt tot kinderen en volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking. De sessies hippotherapie worden er begeleid door een ergotherapeut, een psycholoog en/of een orthopedagoog. Ze streven onder andere naar lichamelijke gezondheid, psychisch en emotioneel welzijn, ontspanning, persoonlijke ontplooiing en autonomie”, geeft ze weer. “Die vijfduizend euro prijzengeld van het Fonds Lode Verbeeck gaan we integraal gebruiken voor het project. Nu gaan we op zoek naar een co- financierder om dit project nog grondiger te kunnen aanpakken”, besloot de laureate gedecideerd. Geïnteresseerden om Vereecken hierbij te helpen kunnen terecht op monia.vereecken@gmail.com