Meeste ondernemers tevreden met balans werk-privé 09 juli 2018

Twee op de drie zelfstandigen in de provincie Vlaams-Brabant zijn gelukkig met hun werk-privébalans. Dat blijkt uit een bevraging van Acerta bij meer dan 2.500 zelfstandigen. Redenen: ze kunnen doen wat ze graag doen en kunnen zelf hun uren regelen. Scoren ook hoog: je eigen tijd kunnen indelen, de waardering die men van klanten krijgt en je eigen baas zijn. Daartegenover staat dat zelfstandigen ook moeten vaststellen dat ze meer uren doen dan eigenlijk goed is. Dat is bij 70,1 procent het geval. Financiële zorgen en de extra administratie zijn eveneens pretbedervers. (SPK)