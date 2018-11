Man woest op adoptieouders WHW

21 november 2018

16u24 0 Kampenhout Een 34-jarige man riskeert 1 jaar cel voor verschillende incidenten met zijn adoptieouders. “Tien jaar lang hebben ze mij geslagen, ze verdienden het”, verdedigde hij zichzelf voor de rechter.

De man kende naar eigen zeggen een turbulente jeugd. “Jarenlang kreeg ik slaag van hen. Niemand deed iets. En nu heb ik het voor 1 keer eens teruggedaan. Ik heb hem op zijn blote billen geslagen tot ze blauw zagen”, riep de man woedend door de rechtszaal. Op 4 augustus had de man zich begeven naar zijn ouderlijke woning in Kampenhout. Er was onduidelijkheid omtrent de regeling van zijn kinderen met zijn adoptieouders. Dit irriteerde hem zo hard dat hij het face to face wou uitspreken. Veel gepraat kwam er echter niet bij te pas. Het kwam tot een vechtpartij met zijn adoptievader waarbij enkele rake klappen vielen. Daarna achtervolgde hij zijn moeder die naar haar auto was gevlucht. Vervolgens beukte hij met zijn hoofd een ruit van de wagen stuk. Uiteindelijk kon zijn vriendin hem tot bedaren brengen.

Vol strafblad

Beklaagde is al in contact gekomen met het gerecht voor smaad, weerspannigheid en slagen en verwondingen. Zijn ouders hebben een blanco strafregister. Niets wijst erop dat zij hun zoon mishandeld hebben indertijd”, aldus het parket. De man bleef bij zijn verhaal. “Moest ik als 14-jarige klacht gaan indienen? Er werd toch niet naar mij geluisterd”, klonk het, “geef me gerust 1 jaar cel. Zolang ze mij en mijn gezin maar met rust laten!” Uitspraak op 17 december.