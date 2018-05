Man ontkent geweld tegen zoontje 24 mei 2018

Een 42-jarige man uit Kampenhout riskeert 8 maanden cel voor het slaan van zijn zoontje. De man scheidde 5 jaar geleden van zijn vrouw, met enkele ruzies met zijn ex tot gevolg. Toen zij hun kinderen kwam ophalen in september 2016 biechtte haar toen 6-jarig zoontje op dat hij enkele slagen in de buik had gekregen van zijn vader. Zijn iets oudere zus bevestigde dit verhaal waarna klacht werd ingediend bij de politie. "Nooit is dat gebeurd", stelde de man resoluut tegen de rechter. Hij vraagt dan ook de vrijspraak. Uitspraak op 14 juni. (WHW)