Leden 'Kampenhout fietst tegen kanker' leggen 100 kilometer af voor goede doel 04 mei 2018

Op 1 mei hield 'Kampenhout fietst tegen kanker' traditioneel zijn oefentocht voor de 'Duizend kilometer tegen Kanker'. Het is ook het ideale 'verbroederingsmoment' waarbij zowat alle de 32 deelnemers van de vier ingeschreven Kampenhoutse ploegen tegelijk fietsen.





In groep ging het voor een 100 kilometer lange 'oefenrit' richting Rupelmonde. Het is dit jaar de vierde maal dat de Kampenhoutse delegatie 'Kampenhout fietst tegen kanker' aan het gekende initiatief deelneemt.





Vorig jaar kon dankzij spaghettidagen, een cavaverkoop en giften - waaronder 4.000 euro van de gemeente - bijna 35.000 euro aan het goede doel worden overgemaakt. Ondertussen telt het Kampenhoutse initiatief ook al twee loopploegen die zich eveneens inspannen voor 'Kom Op Tegen Kanker'.











