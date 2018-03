Kyotomobiel zes weken lang in uw gemeente 31 maart 2018

De Kyotomobiel van 3Wplus komt in de lente opnieuw naar Kampenhout en haar deelgemeenten Berg en Buken. Iedereen kan bij de energiedeskundige van de Kyotomobiel gratis terecht voor advies over energie besparen, isoleren en alternatieve energie. Voor slechts 40 euro voert de deskundige bovendien een gedetailleerde energieaudit van de woning uit, met een rapport met advies op maat en een concreet stappenplan. De Kyotomobiel blijft telkens twee weken lang op dezelfde locatie. Van 2 tot 13 april zal dat op het dorpsplein in het centrum van Kampenhout zijn. Van 16 tot 27 april staat de Kyotomobiel op het dorpsplein in het centrum van Berg, en van 30 april tot 11 mei aan de Sint-Antoniuskerk in het centrum van Buken. Men kan er op dinsdag terecht van 14 tot 17 uur. Op woensdag is dat van 12 tot 15.30 uur, en op donderdag van 15.30 tot 19 uur. Meer info: kyotoindewijk@3wplus.be en 0488/55.98.55. (SPK)