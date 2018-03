Kulturele Kring zet vrijwilligers in de bloemetjes 15 maart 2018

Naar aanleiding van de 'Week van de Vrijwilliger' zette de Kulturele Kring Kampenhout enkele vrijwilligers van 'Park van Relst' in de bloemetjes.





Zo drukt de vereniging haar waardering uit voor vrijwilligers die in hun eigen buurt verdienstelijk werk leveren. Naast het Parkcomité zijn er nog vele andere vrijwilligers actief in het 'Park van Relst', zoals tijdens de jaarlijkse Parkfeesten begin juli.





