Kleutershow 27 april 2018

De Jeugddienst van de gemeente Kampenhout houdt op woensdag 9 mei een 'Kleutershow'. Kinderen van 2,5 tot en met zes jaar en hun begeleiders zijn die namiddag welkom voor een optreden van Clown Michael. Hij brengt een spetterende show vol interactie, goocheltrucs, spel en muziek. De Kleutershow vindt plaats in de sporthal van Kampenhout, Zeypestraat 26 en vangt aan om 14 uur. Einde om 15.30 uur. De toegang is gratis. Inschrijven is aan te raden en kan via jeugd@kampenhout.be. (SPK)