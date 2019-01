Kleuters leven zich uit in sneeuw KAR

22 januari 2019

De sneeuwpret kon niet op bij de kleuters van De Boomhut in Kampenhout. De middagspeeltijd werd er voor de gelegenheid een beetje verlengd. Tot groot jolijt van de oudste kleuters. Die begonnen meteen met het maken van een sneeuwengel of bekogelden elkaar met verse sneeuwballen op de speelplaats. Voor het maken van een sneeuwman is het wachten op een dikker tapijt.