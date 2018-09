Kieslijst Open Vld bekend 06 september 2018

Open Vld Kampenhout heeft haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Het was al bekend dat voormalig schepen en huidig Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (39) lijsttrekker van de ploeg zou zijn. De kopvrouw stopt haar ambitie om de eerste vrouwelijke burgemeester in de Kampenhoutse geschiedenis worden niet weg. De zes huidige gemeenteraadsleden e¿n twee ervaren OCMW-raadsleden hebben zich samen met nieuwe kandidaten voor Open Vld geëngageerd. Als tweede op de lijst staat gemeenteraadslid Hilaire 'Laire' Vanhove. Nieuwkomer Leen Michiels staat op plaats drie. Ze behaalde een bachelor in de rechtspraktijk, spreekt vijf talen en heeft twaalf jaar ervaring in de verzekerings- en banksector. Peter Maertens - jurist en voorzitter van de Witloofstappers-en trappers - en gemeenteraadslid Gonda Smetsers vullen de top vijf aan. Gemeenteraadslid en gevestigde waarde binnen Open Vld Kampenhout Jean-Luc Vandermosten duwt de kieslijst. (SPK)