Kampenhout Swingt! 04 juli 2018

Op het gemeenteplein van Kampenhout vindt donderdag naar goede jaarlijkse gewoonte 'Kampenhout Swingt' plaats. Dit jaar zal Dries en De Belgen de feestavond om 19 uur op gang trappen. De Faute Bendt zal het gratis toegankelijke feest erna afsluiten. vzw Carnaval Kampenhout staat dit jaar in voor het uitbaten van de drankstand. Kampenhout Swingt is een initiatief van het gemeentebestuur en de Cultuurdienst van Kampenhout in het kader van Vlaanderen Feest! (SPK)