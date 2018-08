Kampenhout Swingt! 08 augustus 2018

In de pastorietuin van Buken (Kampenhout) vindt donderdag de derde seizoenseditie van 'Kampenhout Swingt' plaats. The Durans zullen de feestavond om 20 uur op gang trappen. Ru Sirius? (22 uur) zal het gratis toegankelijke feest erna afsluiten. Landelijke Gilde Buken staat in voor het uitbaten van de drankstand. Kampenhout Swingt is een initiatief van het gemeentebestuur en de Cultuurdienst van Kampenhout in het kader van Vlaanderen Feest! (SPK)