Kampenhout Klimaatcafé 15 mei 2018

De gemeente Kampenhout houdt op donderdag 24 mei een 'Klimaatcafé'.





Wil je graag weten wat er in Kampenhout leeft rond het klimaat, wat al gebeurde en nog staat te gebeuren? Wil je meedenken over hoe we in de toekomst nog een stapje verder kunnen gaan om de uitstoot te doen dalen? Dan ben je welkom op het 'Klimaatcafé in Het Labo, Brouwerijstraat 23. Aanvang om 19 uur. Inschrijven is wenselijk en kan via het mailadres elke.delbare@kampenhout.vera.be. Meer info over wat leeft in Kampenhout rond het klimaat op de website www.kampenhout.futureproofed.com.





(SPK)