Kalender moet bier in de kijker zetten

22 januari 2019

16u43 0 Kampenhout Toerisme Vlaams-Brabant gaat een jaar lang het bieraanbod in de kijker zetten met een bierkalender tijdens de campagne ‘Rondje Vlaams-Brabant’.

“Onze regio telt maar liefst 30 brouwerijen en 250 streekbieren. Van de allergrootste wereldspeler tot de kleine ambachtelijke brouwer. Hier worden brouwtradities gekoesterd en overgedragen van generatie op generatie. Pils-, amber-, geuze- en kriekbieren. Vlaams-Brabant heeft ze allemaal”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Op de bierkalender kan men gedurende het ganse jaar (h)echte biermomenten vinden. Elke maand valt er een ander thema te ontdekken en te beleven. Brouwerijbezoeken of fiets- en wandelroutes langs brouwpups en typische bruine cafés. Breng een bezoekje aan een lokaal streekbierenfestival, neem deel aan de hoppluk of proef van een streekbier in het decor van een donjon, fietsatelier, kapel, oud klooster of orangerie”, aldus Swinnen. Meer info via www.toerismevlaamsbrabant.be/bier.