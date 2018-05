Jongeman (22) slaat met glas 31 mei 2018

Een 22-jarige jongeman uit Kampenhout riskeert vijf maanden cel met probatie-uitstel voor slagen en verwondingen. De twintiger sloeg eind februari 2017 met een glas in de hand op een andere jongeman in dancing Carré. Het slachtoffer liep snedes op in zijn hals die gehecht moesten worden. "Na de vuistslag met het glas, volgde nog een tweede vuistslag. Zo bleek uit camerabeelden", vertelde de openbaar aanklager. Hij hield bij zijn vordering verder nog rekening met de jeugdige leeftijd van beklaagde. Die kwam gisteren een opschorting vragen. "Mijn cliënt is niet iemand die oplossing zoekt met geweld", zei zijn advocaat. "Het was een paniekreactie na een duw en een reactie na een eerdere opmerking over het Aziatische uiterlijk van mijn cliënt." Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding. Vonnis in de zaal volgt op 27 juni. (TVDZM)