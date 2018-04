Initiatie 'Vallen zonder zorgen' 24 april 2018

De Welzijnsraad van de gemeente Kampenhout houdt op vrijdag 27 april een initiatieles 'Vallen zonder zorgen', gericht op de actieve 55-plusser. 'Vallen zonder zorgen' is een project van de Vlaamse Judofederatie, goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Bedenker hiervan is Kampenhouts judoleraar Jean-Pierre Dziergwa. In deze initiatieles leert hij senioren met welgekozen valoefeningen uit het judo de juiste reflexen om zachter neer te komen bij het struikelen of uitglijden. Zo vermindert de kans op een letsel. Naast de valoefeningen is er aandacht voor lenigheid, evenwicht en kracht als belangrijke ingrediënten om een val te voorkomen. De les vindt plaats van 14 tot 15 uur in de sporthal van Kampenhout, Zeypestraat 26. De deelname is gratis.





(SPK)