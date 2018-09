Infoavond 'Bevolkingsonderzoek borstkanker' 01 september 2018

De Welzijnsraad van de gemeente houdt op dinsdag 4 september de infoavond 'Bevolkingsonderzoek borstkanker'. Professor Erik Van Limbergen, voorzitter van het Leuvens Universitair Centrum voor Kankeropsporing, legt onder meer uit waarom de bevolkingsonderzoeken die preventief kanker opsporen zo belangrijk zijn, en vrouwen vanaf 50 jaar best tweejaarlijks een mammografie laten uitvoeren. Iedereen is die avond om 19.30 uur welkom in de Glazen zaal (OCMW-gebouw) langs de Dorpsstraat 9 in Kampenhout. De toegang is gratis. Inschrijven is wenselijk: welzijn@kampenhout.be. (SPK)