Incovo en Interza gaan golfplaten met asbest inzamelen 27 juni 2018

02u32 1 Kampenhout Incovo en Interza gaan als eerste Vlaams-Brabantse afvalintercommunales golfplaten met asbest inzamelen. Inwoners van de tien gemeenten kunnen voor 30 euro een grote zak en een veiligheidskit aanschaffen.

Tuinhuizen, garages en witloofkoten: op de daken van heel wat bijgebouwen aan woningen liggen vandaag nog steeds golfplaten die asbest bevatten. De Vlaamse overheid wil Vlaanderen tegen 2030 volledig asbestvrij krijgen en daarom kiezen afvalintercommunales Incovo en Interza ervoor om voortaan golfplaten met asbest op te halen.





Veiligheidskit

Concreet kunnen inwoners van die tien gemeenten een grote zak en veiligheidskit in de recyclageparken kopen. "Dat pakket zal 30 euro kosten", aldus Jan Buysse, directeur van beide afvalintercommunales.





Zak voor 50m2 asbest

"De normale prijs is 200 euro, maar dankzij subsidies moeten kopers slechts 30 euro betalen. In dat pakket zit een zak waarin plaats is voor vijftig vierkante meter asbest. Voorts krijgen de kopers ook een beschermend pak, een mondmasker en handschoenen. Het asbest zal vermoedelijk elke week op dinsdag opgehaald worden. Inwoners moeten wel op voorhand bellen zodat we weten waar we moeten stoppen." (RDK)