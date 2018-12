Inbreker loopt tegen de lamp ADPW

11 december 2018

12u00 0

Lokale politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft maandagavond een inbreker kunnen vatten. “Wij konden na de melding van een alerte burger overgaan tot interceptie van een verdachte in het centrum van Kampenhout. Deze man was in het bezit van voorwerpen die vlak voor de interceptie ontvreemd werden. De verdachte bekende onmiddellijk twee feiten van diefstallen uit voertuigen. De betrokkene wordt ter beschikking gesteld van het parket”, zo klinkt het bij de lokale politiezone.