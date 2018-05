Huur binnenkort een jacuzzi voor je paard ALAIN (47) VERHUIST MET ZAAK IN SPECIFIEKE DIERENVERZORGING NAAR VOTVINKENSTRAAT STEFAN VAN DE WEYER

01 juni 2018

02u27 0 Kampenhout In de Votvinkenstraat in Kampenhout is sinds begin dit jaar een paardenjacuzzi ondergebracht. Alain Geevels (47) behandelt er trekpaarden met zware problemen aan de benen. Omdat hij wilde uitbreiden, is hij van Zemst naar Kampenhout verkast. Hij hoopt volgend jaar ook een jacuzzi te kunnen verhuren aan zijn klanten.

"De aandoening aan de benen die ik verzorg, is een probleem dat enkel en alleen bij trekpaarden voorkomt. Ze hebben zoveel haar op hun benen dat je de huid niet ziet en die bovendien daardoor ook amper zuurstof krijgt. Zo ontstaan infecties die de schurftmijt aantrekken. Die veroorzaken jeuk, waardoor de paarden zichzelf beginnen te bijten, en zo krijgen ze snel een open wonde. De mijten voeden zich op hun beurt met de korst die op deze verwondingen komt en zo krijg je een vicieuze cirkel, waardoor het paard na verloop van tijd enkel zwakker wordt. Enkele generaties geleden kweekte men deze trekpaarden met veel haar op de benen: dat presenteerde veel beter op de keuringen. Nu is het genetisch bepaald dat zo goed als ieder bestaand trekpaard heel behaarde benen heeft. Iedereen klaagde over die problemen, maar ik zag een gat in de markt en begon met de paardenjacuzzi", weet Geevels. "Daarin kan ik hun wonden reinigen en hun huid soepeler maken."





Eitjes in wonden

Maximus the Giant (14) is een grote ruin van 1.100 kg. Hij is in Duitsland een gekend paard, met een fanpagina op Facebook die ongeveer 5.600 likes telt. Hij wordt vooral gebruikt voor fotoshoots. Maximus kwam binnen met ontstoken poten en er waren ook al vliegen eitjes in de wonden aan het leggen. Na een weekje verzorging is hij er al veel beter aan toe.





Geevels wil zijn klanten de mogelijkheid geven om later zelf zo'n jacuzzi te huren. "Tegen midden 2019 zou ik er al ééntje willen verhuren en later zelfs meerdere, eerst moet ik deze installatie nog verhuizen. Hij komt 150 meter verder te staan en ik moet daarvoor nog een brug bouwen. Je hebt vele paardeneigenaars die hun dier niet kunnen missen en dat huren is dan een interessante optie voor hen."





Wie interesse heeft in de paardenjacuzzi kan terecht op tplekkershof@gmail.com. Geevels zelf heeft veertien trekpaarden, waaronder vier veulens. Over enkele maanden spenen deze veulens en stelt Geevels ze te koop.