Hooibalen vatten vuur 29 mei 2018

De Leuvense brandweer moest maandagnamiddag uitrukken nadat er hooibalen in brand waren geschoten in de Bosstraat in Kampenhout. Dat gebeurde zaterdagavond omstreeks 18 uur al eerder. Het hooi lag gestapeld naast een weide en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Toen de brandweer het hooi uiteen trok, was de brand onder de controle. (ADPW)