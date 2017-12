Holsbeek lanceert nieuw gemeenteblad 'Hi' 02u42 0 Foto Vertommen De gemeente Holsbeek begint met een nieuw gemeenteblad, burgemeester Hans Eyssen en Nadine Van Horebeek nemen het eerste exemplaar van drukker Artoos in ontvangst. Kampenhout Een nieuw jaar, een volledig vernieuwd gemeenteblad. Vanaf 2018 krijgen de Holsbekenaars het magazine 'Hi, Holsbeek Informeert' in hun bus.

Na meer dan 10 jaar was het huidige blad 'Holsbekenaar' toe aan een grondige restyling. "De gemeente investeert graag in betere communicatie met de inwoners, zonder enige kostenverhoging. De vierkleurendruk, meer aandacht voor foto's en heldere artikels, een moderne lay-out en rubriekindeling en een duidelijk en voldoende groot lettertype zorgen voor een aangenamere leeservaring voor alle leeftijdsgroepen. Door het gebruik van 100% gerecycleerd en chloorvrij papier communiceren we nu ook op een duurzamere manier. Het nieuwe gemeenteblad slaat een brug tussen bestuur en inwoners door publicatieruimte open te stellen voor zelfgemaakte beelden. De naam 'Hi' is dan ook een bewuste keuze: het is een infoblad waar de inwoners en het bestuur elkaar ontmoeten", vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). De opmaak, de druk en de verspreiding van 'Hi' ligt in handen van drukkerij Artoos/Hayez in Kampenhout. Het blad wordt gedrukt op 4.500 exemplaren en verschijnt zoals voorheen tweemaandelijks, online via www.holsbeek.be en op papier via een huis-aan-huis bedeling. Op vrijdag 29 december krijgen de inwoners van Holsbeek de januari-editie van 'Hi' in de brievenbus. (ADPW)