Haachtsesteenweg eist nieuw slachtoffer: 37-jarige motorrijder overlijdt na aanrijding ADPW RDK

04 april 2019

19u38 0 Kampenhout De Haachtsesteenweg in Kampenhout heeft vanmiddag om 13.55 uur opnieuw een dodelijk slachtoffer geëist. De 37-jarige Frédéric Berenato uit Kortenberg was op weg met zijn motor van Kampenhout-Sas naar Brussel toen hij werd aangereden door een 83-jarige dame die de Hinckaertstraat wilde inslaan. De man kwam zwaar ten val en overleed later aan zijn verwondingen.

De 83-jarige bestuurster van de Citroën C3 was onderweg naar een familielid. Wellicht had de dame de 37-jarige Frédéric Berenato niet gezien toen ze de straat wilde inslaan. Ze bleek geen alcohol gedronken te hebben, en ook de motorrijder reed niet te snel. Berenato werd nog gereanimeerd, maar overleed even later aan zijn verwondingen. Door de vaststellingen van de hulpdiensten werd een deel van de Haachtsesteenweg voor het verkeer afgesloten.

Buurman Edwin zag Berenato even voor de middag vertrekken met de motor. “Hij zei vriendelijk gedag, zoals altijd. Ik kan niet vatten dat dat de laatste keer is dat ik hem gezien heb. De familie Berenato heeft niet veel geluk: de papa overleed een tijdje geleden en ik heb de dochter even geleden nog moeten reanimeren. Gelukkig heeft zij het wel overleefd”, zo klinkt het. De naasten van Frédéric waren te geëmotioneerd om te reageren.

De familie Berenato heeft niet veel geluk. De vader overleed een tijdje geleden en laatst heb ik de dochter nog moeten reanimeren Edwin

Dodelijke steenweg

Eind november 2017 kwam er ook al een motorrijder om het leven op de Haachtsesteenweg, even verderop in Melsbroek. De 27-jarige Steve Bruijns werd toen gegrepen door een dronken autobestuurder toen Steve op weg was naar zijn werk bij koeriersbedrijf DHL in Melsbroek.

De Haachtsesteenweg blijft dus een heikel punt. Begin december vorig jaar raakte een 17-jarige jongen uit Kampenhout levensgevaarlijk gewond nadat hij door een wagen werd aangereden ter hoogte van de Tiendeschuurstraat en de Kerkstraat. De bestuurster van de wagen, een 75-jarige dame, had de jongeman niet gezien.

“Dit ongeval toont nog maar eens aan dat de verlichting van zwakke weggebruikers een heikel punt is”, vertelde Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone KASTZE, toen. “We merken aan onze statistieken dat fietsers op de Haachtsesteenweg procentueel gezien méér kans hebben op een ongeval. Het is een aandachtspunt van ons om de zichtbaarheid aan te pakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bij de heraanleg van de Haachtsesteenweg al heel wat gevaarlijke punten verbeterd, maar deze gewestbaan blijft toch een teer punt.”