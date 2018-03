Gwenny De Vroe trekt kieslijst Open Vld 02 maart 2018

02u31 0 Kampenhout In Kampenhout zal voormalig schepen en huidig Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (38) bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Open Vld trekken.

Het stemmenkanon kreeg in 2012 in de kleine witloofgemeente maar liefst 1.341 voorkeurstemmen en zegt zelf resoluut voor de burgemeesterssjerp te gaan. "Onze partij staat reeds geruime tijd klaar om met enorm veel goesting en engagement ons geliefde Kampenhout opnieuw met frisse ideeën en veel positivisme te besturen."





De oppositiepartij wil alvast het centrum van Kampenhout laten heropleven en pleit voor meer engagement in de lokale verenigingen.





"Wij gaan voor een Kampenhout waar het nog beter leven en wonen is, waar nog meer te beleven valt en waar er echt inspraak is voor de burgers. Het groene en landelijke karakter moeten behouden blijven en de belastingdruk moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Open Vld Kampenhout trekt trouwens met vijf geëngageerde nieuwkomers en de slogan 'Met een hart voor 1910', naar de gemeenteraadsverkiezingen. (SPK)