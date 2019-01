Grondwitloofboer Danny wil mensen laten kennismaken met traditionele teelt KAR

24 januari 2019

16u44 0 Kampenhout Grondwitloofboer Danny Schoevaerts uit Kampenhout stapt mee in het initiatief ‘Boeren met Klasse’. Mensen kunnen bij hem terecht om te leren hoe witloof nog traditioneel wordt geteeld.

Steeds meer landbouwers engageren zich voor ‘Boeren met Klasse’. Het netwerk wil kinderen en volwassenen vertrouwd maken met de oorsprong van hun voedsel. Een van de nieuwkomers is grondwitloofboer Danny Schoevaerts uit Kampenhout. Hij houdt nog steeds vast aan de traditionele teelt van het Brussels grondwitloof. Hij blijft ver weg van de hydrocultuur. “Wij telen nog op de oude manier, buiten onder platen. Veel mensen weten ook niet meer hoe het vroeger gebeurde. Dat is wat wij nu willen laten zien. Zelfs het zaad wordt door ons nog geteeld, al is dat wel heel arbeidsintensief”, vertelt Danny met enige trots. “Al onze velden liggen kort bij de boerderij. Op die manier proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en toch een mooi product af te leveren”, aldus de witloofboer.

“Wat vroeger evident was, is dat vandaag de dag niet meer. Sommige kinderen denken zelfs dat chocomelk van bruine koeien komt. Daarom is landbouweducatie zo belangrijk. Dankzij de boerderijbezoeken komen mensen te weten hoe het er op een land- en tuinbouwbedrijf aan toegaat. Je komt te weten wat er allemaal moet gebeuren om ons dagelijks voedsel te garanderen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Land- en tuinbouw. Op 10 jaar tijd is het aantal ‘Boeren met Klasse’ nagenoeg verdubbeld. In 2010 startte het netwerk met 51 land- en tuinbouwers. In 2018 steeg het van 83 naar 98 deelnemende bedrijven. Dit jaar werd de kaap van 100 bedrijven overschreden.

Wie het bedrijf van Danny eens een bezoekje wil brengen, kan daarvoor terecht langs de Leuvensesteenweg 202 in Kampenhout.