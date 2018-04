Gratis initiatie 'Start To Golf' 11 april 2018

Zowel Golf Club Keerbergen als Golf & Business Club Kampenhout nemen op zondag 15 april deel aan de jaarlijkse initiatiedag 'Start To Golf'. Die dag kan iedereen in beide clubs op initiatief van Golf Vlaanderen een gratis initiatie in de golfsport krijgen.





In Golf & Business Club Kampenhout langs de Wildersedreef 56 is dat van 10 tot 16 uur, in Golf Club Keerbergen langs de Vlieghavenlaan 50 van 13 tot 16 uur.





Er zijn ook demonstraties, en in elke club wordt uitleg gegeven over de baan, de faciliteiten en het aanbod aan initiaties en startpakketten.





Inschrijven is noodzakelijk en kan via www.starttogolf.be. (SPK)