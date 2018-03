Gratis filmvoorstelling 'Morgen' 06 maart 2018

De Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Kampenhout houdt op woensdag 7 maart een filmvoorstelling van de klimaatdocumentaire 'Morgen' ('Demain').





Cyril Dion en Mélanie Laurent trokken samen met een vierkoppig team naar tien verschillende landen om te begrijpen wat de ecologische, economische en sociale crisis uitgelokt hebben, en vooral hoe ze voortaan vermeden kunnen worden. Ze ontmoeten pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, ontdekken ze hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien. De voorstelling van de met de César voor beste documentaire bekroonde prent vindt plaats in de Glazen Zaal van het OCMW-gebouw, Dorpsstraat 7 in Kampenhout en vangt aan om 20 uur. De toegang is gratis. Na de voorstelling is er gelegenheid om bij te praten bij een door de GROS aangeboden drankje.





