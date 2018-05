Gouden huwelijk voor Francois en Josée 23 mei 2018

02u28 0

Francois Peeters en Josée Van Steenwinckel uit de Kaasdaversweg in Berg (Kampenhout) vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. François (73) is afkomstig uit Berg en werkte 25 jaar als zelfstandig voeger. Daarnaast kweekte hij als landbouwer ook witloof. De laatste 10 jaar van zijn loopbaan was hij onderhoudsman bij Akzo Nobel in Vilvoorde.





Josée (71) groeide op in Boortmeerbeek en werkte zo'n 10 jaar als kokkin in de gemeenteschool van Kampenhout. Daarna zorgde ze voor het huishouden en hun drie kinderen. Er kwamen ook twee kleinkinderen. Nu gaan de jubilarissen nog graag naar de camping in de Ardennen.





(SPK)