Gemeente zoekt personeel 15 februari 2018

De gemeente Kampenhout is op zoek naar extra personeelsleden. Zo zijn er vacatures voor een bibliothecaris, een bestuurssecretaris-stedenbouwkundige, een technisch assistent, een ploegbaas 'Werken in eigen beheer' en vier jobstudenten voor de maanden juli en augustus. Zij zullen ingezet worden voor onder meer het groenonderhoud. Het gaat in alle gevallen om voltijdse, statutaire of contractuele jobaanbiedingen. Ook het OCMW en woonzorgcentrum Molenstee hebben een vacature. Zij zoeken respectievelijk een deeltijds verpleegkundige en een deeltijds zorgkundige. Meer informatie op www.kampenhout.be. (SPK)