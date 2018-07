Gemeente én Kindergemeenteraad gaan voor rookvrije speeltuin en -pleinen 04 juli 2018

02u29 0 Kampenhout De gemeenten Kampenhout en Haacht zijn de eerste in de regio Vlaams-Brabant Oost die werk maken van rookvrije speeltuinen en sportterreinen.

Gisteren presenteerde de Kampenhoutse kindergemeenteraad de rookvrij-borden die het roken op 15 openbare plaatsen waar veel kinderen komen moeten ontmoedigen. Daarmee roepen ze op tot gezonde en veilige speelplekken waar er geen gevaar voor brandwonden heerst, of peuters geen opgeraapte peuken in de mond kunnen stoppen. "De kindergemeenteraad ontwierp eigenhandig deze kleurrijke rookvrij-borden. Ook de bijhorende slogans als 'Ik wil graven in het zand, zonder peuk in mijn hand' verzonnen de leden zelf", vertelt schepen van Jeugd Edith Grauwels (CD&V). "De borden zullen weldra op 15 locaties in de gemeente te vinden zijn. Denk daarbij aan alle speeltuinen, de speelpleintjes en alle schoolpoorten. Ze verbieden er het roken niet, maar moeten het dus minstens ontmoedigen." Het eerste bord kwam gisteren aan de speeltuin van Het Park van Relst. "Nu er overal buiten gerookt wordt, belanden er ook hier, nabij de deuren van de feestzalen van Het Park, peuken op de grond. 's Anderendaags lopen de kleutertjes van de school die hier eveneens spelen daar dan mee rond. Hopelijk is dat nu verleden tijd." Naast Kampenhout tekende onlangs ook de gemeente Haacht onder impuls van Logo Oost-Brabant het nieuwe charter 'Generatierookvrij'. Daarmee engageren ze zich om mee werk te maken van een rookvrije generatie, want zien roken, doet roken. (SPK)