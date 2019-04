Geen straf voor jongeman die politie te lijf ging WHW

09 april 2019

13u44 0 Kampenhout Een 18-jarige jongeman heeft geen straf gekregen na een incident met de politie afgelopen zomer. De man verzette zich hevig tegen een politiecontrole. De rechter vond dat de opschorting volstond.

De jongeman zat samen met enkele vrienden op een bankje aan Kampenhout-Sas. Omdat er op die plek regelmatig drugs gebruikt wordt door jongeren, houdt de politie er routinecontroles. Zo ook op 3 juli. De aandacht van de politie was echter niet naar de zin van de jongeman, die zich meteen agressief opstelde tegen de verbalisanten. Aangespoord door zijn vrienden, duwde de jongen een van de agenten. Ook bij zijn arrestatie bleef hij zich zeer gewelddadig gedragen. “Ze daagden me uit”, verdedigde hij zichzelf bij zijn eerste verhoor. Tegenover de onderzoeksrechter gaf hij uiteindelijk toch toe over de schreef te zijn gegaan. Het parket wilde de jongen een stevig lesje leren en had een werkstraf van 90 uur gevorderd. De rechter besloot mild te blijven en gaf hem de opschorting.