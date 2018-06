Géén afvaloven aan Kampenhout-Sas 04 juni 2018

Na een procedureslag van precies tien jaar is de komst van een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas minder waarschijnlijk dan ooit. De Raad van State bekrachtigde het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat afvalverwerking daar verbiedt. Initiatiefnemer Recover Energy meende dat het PRUP onwettig was. "Omdat er geen beroepsmogelijkheid meer bestaat, is het hiermee voor 99% zeker dat er geen oven zal komen", zegt Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (CD&V). Die vernam het goede nieuws vrijdagavond via het door de gemeente aangestelde advocatenkantoor. "Recover Energy heeft nu nog wel een beroepsprocedure tegen de weigering van hun bouwaanvraag lopen. Maar aangezien de 'basis' voor de verwerking van afval nu definitief weg is, gaat dat slechts om een procedurele afhandeling." Sinds Recover Energy in april 2008 haar plannen voor een energiecentrale voor de jaarlijkse verwerking van 150.000 ton afval voorstelde, was er enorm veel protest tegen het project. Inwoners van Kampenhout en vooral Haacht en Boortmeerbeek dienden samen maar liefst 25.500 bezwaarschriften in. (SPK)