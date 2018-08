Gebouw op instorten door ongeval 20 augustus 2018

02u35 0 Kampenhout Op het kruispunt van de Haachtsesteenweg (N21) met de Zeypestraat heeft een gebouw zaterdagochtend zware schade opgelopen. Een BMW-bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde naast de rijweg. De wagen ramde een geparkeerde bestelwagen, die vervolgens achteraan in een gebouw werd geduwd. De bestelwagen moet voorlopig tegen het gebouw blijven staan, anders dreigt een balk met een lengte van tien meter in te storten.

De jongeman die een zwarte BMW bestuurde, raakte rond vier uur 's ochtends van de baan af en knalde tegen de rechtervoorzijde van een geparkeerde bestelwagen. Die werd achterwaarts in een pand geduwd, net op de hoek van de muur en de rolluik van de garage. Wat de bestuurder bezielde, is nog onduidelijk. Hij werd door de politie meegenomen ter ondervraging.





De schade aan het pand is aanzienlijk. Van de onderzijde tot bovenaan aan de dakgoot is een breuklijn te zien. De brandweer kwam ter plaatse een kijkje nemen, omdat er sprake was van instortingsgevaar. Een dwarsbalk, met een lengte van tien meter dat een gespan ondersteunde, kon immers instorten. "Dat de schade net op die hoek van een muur werd aangericht is nogal ongelukkig", zegt kapitein Dirk Wauters van de Leuvense brandweer. "De stabiliteit is niet verzekerd. Voorlopig moet de bestelwagen er blijven staan."





Een gespecialiseerde firma gaat het pand nu zo snel mogelijk stutten. Tot dan zal de beschadigde bestelwagen tegen het gebouw blijven staan. (SVDL)