G-voetbalteam mag veld op met eerste ploeg 28 maart 2018

De G-voetbalploeg van Sporting Kampenhout bestaat uit spelers van alle leeftijdscategoriën met een fysische of mentale beperking. Deze voetbalploeg is ondertussen aan zijn tweede seizoen bezig.





Onder toezicht van trainer Fabrice Cassimans wordt om de twee weken op zondagvoormiddag tussen tien en twaalf uur getraind in hun stadion in de Zeypestraat.





Onlangs was het een hoogdag voor de ploeg aangezien ze voor de wedstrijd tegen het Limburgse VK Wellen samen met de eerste ploeg het veld mee mochten oplopen. Uiteraard waren ze van de eerste tot de laatste zo fier als een gieter.





