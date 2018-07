Fran is nieuwe kinderburgemeester 09 juli 2018

02u34 0

De gemeente Kampenhout heeft onlangs een nieuwe kindergemeenteraad met burgemeester gekozen. Fran Godts uit de parochie Relst is een jaar lang kinderburgemeester. "21 kandidaten van 10 tot 12 jaar hebben meerdere selectierondes afgerond", legt schepen van Jeugd Edith Grauwels (CD&V) uit. "Na een quiz moesten ze ook enkele ludieke, praktische proeven afleggen. Uiteindelijk bleef er een schepencollege over. Fran haalde het in de bepalende proef en werd kinderburgemeester. Het was al sinds 2013 dat een meisje die functie wist te bemachtigen." De zestiende Kampenhoutse kinderburgemeester neemt de sjerp over van Tristan Stroeykens-Verhulst. De overige 20 deelnemertjes zetelen een jaar lang in de kindergemeenteraad. (SPK)