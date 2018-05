Foodtruckfestival 'Chefs on Wheels' komt naar Kampenhout 01 juni 2018

02u27 0 Kampenhout Het centrum van Kampenhout wordt komende zomer twee dagen lang een groot openluchtrestaurant met tientallen mobiele keukentjes. Tijdens het weekend van 14 en 15 juli strijkt het rondreizende foodtruckfestival 'Chefs on Wheels' er op het Gemeenteplein neer.

"Sinds de start in 2015 is het foodtruckfestival 'Chefs on Wheels' uitgegroeid tot een vaste waarde in de foodtruckwereld", klinkt het opgetogen vanuit de gemeente. Het festival is een gezellige markt waar men aan originele foodtrucks een waaier aan wereldse gerechten vindt: van Aziatisch, Mexicaans en Amerikaans tot de klassiekers, het is er allemaal. "'Chefs on Wheels' is meer dan alleen streetfood", aldus Nadia Van Es, organisator van het foodtruckfestival. "Het is een totaalbeleving. Naast onze foodtruckers, zijn er ook gezellige bars, voorzien we picknickbanken, zorgen we voor lampjes en vlaggen, een streepje muziek, kinderanimatie, ... kortom alles om je even op vakantie te wanen. De toegang is bovendien gratis." Op zaterdag 14 juli is het foodtruckfestival geopend van 12 tot 22 uur, en is er een avondoptreden van Sam Nijs. Op zondag 15 juli is dat van 12 tot 2& uur, en staat Steyn Festeyn op het podium. "Als gemeentebestuur ondersteunen we het evenement logistiek en stellen we de locatie ter beschikking. We kijken er alvast naar uit en zijn ervan overtuigd dat het een groot volksfeest zal worden", aldus nog gastgemeente Kampenhout. Uitgezonderd Tervuren (29 juni tot en met 1 juli) doet 'Chefs on Wheels' nergens anders deze zomer Vlaams-Brabant aan. Meer info: www.chefsonwheels.be. (SPK)