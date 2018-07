Foodtruckfestival 'Chefs on Wheels' doet Kampenhout aan 12 juli 2018

02u30 23 Kampenhout In het centrum van Kampenhout strijkt komend weekeinde voor de eerste maal het rondreizende foodtruckfestival 'Chefs on Wheels' neer. Twee dagen lang zal het Gemeenteplein een groot openluchtrestaurant zijn, met 17 mobiele keukentjes.

"Sinds de start van 'Chefs on Wheels' in 2015 is het foodtruckfestival uitgegroeid tot een vaste waarde in de foodtruckwereld", zegt schepen van Lokale Economie Rudi Van Ingelgom (N-VA). "Als gemeente zijn we dan ook erg tevreden dat het foodtruckfestival deze zomer bij ons te gast is. Het festival bestaat uit een gezellige markt met animatie, waarbij men aan diverse originele foodtrucks een waaier aan wereldse gerechten vindt: van Aziatisch, Mexicaans en Amerikaans tot de klassiekers. Het is ook een totaalbeleving, met gezellige bars, picknickbanken, een streepje muziek, kinderanimatie, ... kortom alles om je even op vakantie te wanen. De toegang is bovendien gratis." Uit Kampenhout zelf neemt naast Ijsroomspecialist L' Origien ook Delicious Burgers deel. "Bij ons vindt men de kwalitatieve burger: een steengebakken broodje met beef, bacon of gewoon veggie", zegt zaakvoerder Bjorn Pardon. "Speciaal voor witloofgemeente Kampenhout voorzien we een 'bacon-witloof', en zoals elke aanwezige foodtruck bieden ook wij een gerecht van maximaal 4 euro aan." Op zaterdag 14 juli is het foodtruckfestival geopend van 12 tot 22 uur, en is er een avondoptreden van Sam Nijs. Op zondag 15 juli is dat van 12 tot 21 uur, en staat Steyn Festeyn op het podium. (SPK)